В результате ДТП на трассе Одесса–Рени два человека погибли, еще четверо пострадали (фото)

На автомобильной трассе Одесса — Рени утром в воскресенье, 15 ноября, в результате столкновения двух микроавтобусов один человек погиб на месте происшествия, еще пятеро доставлены в районную больницу, где от полученных травм скончался еще один из пострадавших.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

«Сегодня, примерно в 5:30, автомобиль Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье, по предварительной информации, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace под управлением 23-летнего водителя. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно. Других пострадавших — двух водителей и трех пассажиров транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек», — сообщили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.