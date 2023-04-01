У ДТП на Одещині загинуло подружжя (фото)

Подія сталася сьогодні, 1 квітня, близько пів на одинадцяту годину ранку поблизу села Старі Маяки. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля «Daewoo Lanos», намагаючись об’їхати перешкоду, не впорався з керуванням та зіштовхнувся із вантажним автомобілем «DAF», який їхав попереду.

Унаслідок зіткнення загинули керманич легковика та його дружина – жителі Одеси віком 59 та 56 років. Водій вантажівки – 30-річний житель Вінницької області – не постраждав.

На місці події працюють співробітники слідчого-оперативної групи з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та відділення поліції № 2 Березівського районного відділу поліції.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (порушення правила безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

ГУ Національної поліції в Одеській області