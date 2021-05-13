У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу «НТН» (фото)
Вантажівка Volvo зіткнулася з легковиком Toyota Corolla.
Близько полудня 13 травня у Полтавській області сталася смертельна ДТП, жертвами якої стали двоє чоловіків.
Як повідомляє пресслужба обласної поліції, на автодорозі Н-31 «Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро» поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади вантажівка Volvo зіткнулася з легковиком Toyota Corolla. Внаслідок ДТП водій та пасажир легкового автомобіля загинули.
«Загиблими виявилися двоє чоловіків, мешканці Полтави, які працювали журналістами на одному з телеканалів України», — повідомляють у поліції.
На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.
За даними видання «Новини Полтавщини», загиблі — знімальна група телеканалу НТН: оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво.