У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу «НТН» (фото)

Вантажівка Volvo зіткнулася з легковиком Toyota Corolla.

Близько полудня 13 травня у Полтавській області сталася смертельна ДТП, жертвами якої стали двоє чоловіків.

Як повідомляє пресслужба обласної поліції, на автодорозі Н-31 «Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро» поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади вантажівка Volvo зіткнулася з легковиком Toyota Corolla. Внаслідок ДТП водій та пасажир легкового автомобіля загинули.

«Загиблими виявилися двоє чоловіків, мешканці Полтави, які працювали журналістами на одному з телеканалів України», — повідомляють у поліції.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини ДТП.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше людей) Кримінального кодексу України.

За даними видання «Новини Полтавщини», загиблі — знімальна група телеканалу НТН: оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво.