У ДТП на Полтавщині загинули двоє людей (фото)

На автодорозі «Дніпро-Кобеляки-Решетилівка» 2 квітня, близько 17:00, зіткнулися легковий автомобіль Шевроле Авео, під керуванням водійки 1984 року народження, та вантажний автомобіль Мерседес, під керуванням водія, 1988 року народження.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: «Унаслідок ДТП водійка автомобіля Шевроле та пасажир легковика, 2003 року народження, загинули на місці пригоди.

Наразі слідчим поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України». Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавщини