У ДТП на Сарненщині двоє осіб загинули та двоє отримали травми (фото)

Автопригода сталася сьогодні, 30 травня, близько 07:30 на автодорозі «Борове-Рокитне-Вежиця» між населеними пунктами Старе Село та Дроздинь.

Слідчі слідчого управління встановили, що водій автомобіля «BMW 730», 28-річний житель села Березове, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості, допустив виїзд за межі проїзної частини із подальшим перекиданням та наїздом на дерева.

Унаслідок ДТП загинули кермувальник і 23-річний житель села Дроздинь. Двох 22-річних мешканців села Березове із травмами різного ступені госпіталізували до лікарні. Іще один пасажир, їхній ровесник, від госпіталізації відмовився — йому надали необхідну медичну допомогу на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 КК України. У рамках досудового розслідування слідчі встановлюють усі обставини смертельної автопригоди.

Відділ комунікації поліції Рівненської області