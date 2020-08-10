За добу в Україні зафіксували 1008 випадків COVID-19
Cтаном на 10 серпня лабораторно підтверджено 81 957 випадків захворювання.
Cтаном на 10 серпня в Україні лабораторно підтверджено 81 957 випадків коронаввірусу COVID-19, з них за добу зафіксовано 1008 нових випадків. 25 пацієнтів померли.
Про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117) та Чернівецькій (108).
Одужали від захворювання вже 44 359 українців, тільки за останню добу — 387.
Як повыдомляє Мінистрство охорони здоров’я, загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область — 2 985 випадків;
- Волинська область — 4 327 випадків;
- Дніпропетровська область — 1 571 випадок;
- Донецька область — 976 випадків;
- Житомирська область — 2 154 випадки;
- Закарпатська область — 5 809 випадків;
- Запорізька область — 953 випадки;
- Івано-Франківська область — 5 797 випадків;
- Кіровоградська область — 724 випадки;
- м. Київ — 9 564 випадки;
- Київська область — 4 197 випадків;
- Львівська область — 10 981 випадок;
- Луганська область — 155 випадків;
- Миколаївська область — 716 випадків;
- Одеська область — 4 230 випадків;
- Полтавська область — 497 випадків;
- Рівненська область — 6 923 випадки;
- Сумська область — 699 випадків;
- Тернопільська область — 3 324 випадки;
- Харківська область — 4 901 випадок;
- Херсонська область — 269 випадків;
- Хмельницька область — 1 368 випадків;
- Чернівецька область — 6 777 випадків;
- Черкаська область — 1 036 випадків;
- Чернігівська область — 1 024 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 9 серпня було зафіксовано 1 199 нових інфікованих на коронавірус. До цього в країні шість днів поспіль кількість нових виявлених випадків зараження коронавірусів зростала, при цьому чотири останні дні було зафіксовано антирекорди за кількістю нових випадків. Так 8 серпня було 1 489 інфікованих; 7 серпня — 1 453, 6 серпня — 1 318, 5 серпня — 1 271. // LB.ua