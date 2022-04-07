У ДТП на Сарненщині загинув 19-річний мотоцикліст (фото)

Повідомлення про автопригоду в селі Чудель по вулиці Миру надійшло до поліції сьогодні, шостого квітня, о 12:10 від медиків.

Слідчий слідчого управління на місці події встановив, що водій автомобіля «ВАЗ 2109», 42-річний місцевий житель, виїжджаючи на перехрестя рівнозначних доріг під час маневру повороту праворуч, не надав переваги в русі та допустив зіткнення із мотоциклом «Loncin».

Внаслідок ДТП 19-річний кермувальник двоколісного, житель села Чудель, який був без мотошолому, від отриманих травм загинув на місці події.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За результатами медичного огляду на стан алкогольного сп’яніння — водій автомобіля був тверезий. У рамках кримінального провадження у нього відібрані також біологічні зразки. Транспортні засоби вилучено.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області