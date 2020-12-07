У ДТП на Сумщині загинули дві людини (фото)

Подія сталася сьогодні вночі на автодорозі Суми-Чумакове-Путивль поблизу села Піски Буринського району.

Попередньо встановлено, що 51-річний водій автомобіля Опель не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, у результаті легковик перекинувся.

Внаслідок чого чоловік та його 32-річна пасажирка загинули на місці події.

Наразі поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Відділ комунікації поліції Сумської області