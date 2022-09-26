У ДТП на Вінниччині загинули двоє мотоциклістів та пасажирка (фото)

25 вересня у Жмеринському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Ford Fusion, Honda CR-V та двох мотоциклів Honda. В результаті аварії троє людей отримали травми, несумісні з життям. Слідчі встановлюють обставини та причини події.

За попередньою інформацією слідства аварія сталась близько 9.50 години на автодорозі сполученням Виступовичі-Могилів-Подільський-Вінниця, неподалік села Носківці. 54-річний водій автомобіля Ford Fusion, житель смт Муровані Курилівці допустив дотичне зіткнення з попутнім автомобілем Honda CR-V, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з двома мотоциклами Honda, які рухались у складі колони з 11 транспортних засобів до м. Ямпіль.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 31 та 47-річний водії двоколісних транспортних засобів та 32-річна пасажирка одного із них, жителі Києва й Запоріжжя, загинули на місці події.

Водії автомобілів не постраждали. Вони освідувані, тверезі.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії. Транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

За фактом автопригоди проводиться розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб).

За таке правопорушення передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі водієві слідчі повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області