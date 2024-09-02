У ДТП в Одеському районі постраждали шестеро людей, загинули дві доньки водійки «Chery»

Нагадаємо, автопригода сталася вчора, 30 серпня, близько 19-ї години на автодорозі сполученням Київ – Одеса, поблизу села Болгарка.

Попередньо поліцейські встановили, що 48-річна водійка легкового автомобіля «Chery», рухаючись у напрямку столиці, не впоралась із керуванням, через що виїхала на зустрічну смугу руху, де зіштовхнулася з вантажним автомобілем «DAF», який рухався в напрямку Одеси.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди травм зазнали шестеро людей, які знаходилися у легковику. Загинули дві доньки водійки – 29-ти та 9-ти років. Дві онуки 9-ти та 6-ти років госпіталізовані. Самій кермувальниці та її 61-річному сусідові після надання медичної допомоги госпіталізація не знадобилась.

Водіїв обох транспортних засобів перевірили на стан спʼяніння, вони були тверезі.

Слідчі з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління ГУНП в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Нею кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. В рамках провадження призначено низку судових експертиз. Встановлюються всі обставини події.

Вкотре закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними й обережними за кермом.

Відділ комунікації поліції Одещини