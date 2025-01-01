У Харкові під час пожежі на території кладовища загинули двоє людей

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У Харкові сьогодні, 1 січня, загорілася будівля на території кладовища. Унаслідок інциденту загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Харківській області у Facebook.

За інформацією ДСНС, о 19:08 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі на території кладовища в Холодногірському районі Харкова. На місце події направили два відділення служби порятунку на автоцистернах.

“На момент прибуття вогнеборців встановлено, що горить одноповерхова господарська будівля на площі 20 квадратних метрів. На жаль, унаслідок цієї події загинули двоє чоловіків”, – уточнили рятувальники.

Пожежу вдалося локалізувати о 19:40, а вже о 21:52 її повністю ліквідували. Попередня причина – порушення правил безпеки під час експлуатації печі.

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