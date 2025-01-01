У Харкові під час пожежі на території кладовища загинули двоє людей

У Харкові сьогодні, 1 січня, загорілася будівля на території кладовища. Унаслідок інциденту загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Харківській області у Facebook.

За інформацією ДСНС, о 19:08 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі на території кладовища в Холодногірському районі Харкова. На місце події направили два відділення служби порятунку на автоцистернах.