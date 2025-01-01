У Харкові під час пожежі на території кладовища загинули двоє людей
У Харкові сьогодні, 1 січня, загорілася будівля на території кладовища. Унаслідок інциденту загинули двоє чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС у Харківській області у Facebook.
“На момент прибуття вогнеборців встановлено, що горить одноповерхова господарська будівля на площі 20 квадратних метрів. На жаль, унаслідок цієї події загинули двоє чоловіків”, – уточнили рятувальники.
Пожежу вдалося локалізувати о 19:40, а вже о 21:52 її повністю ліквідували. Попередня причина – порушення правил безпеки під час експлуатації печі.