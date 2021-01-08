У Херсоні загинув пішохід-порушник, якого переїхали два авто

6 січня, близько 17:50 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини зателефонував чоловік та повідомив, що на Бериславському шосе сталась дорожньо-транспортна пригода. Чоловік повідомив, що два автомобіля здійснили наїзд на пішохода, який загинув на місці. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Наразі слідчі обласного главку поліції встановлюють усі обставини пригоди.

На місце події одразу виїхала патрульна поліція та слідчий відділу розслідування злочинів в сфері транспорту.

Працівники поліції встановили особу загиблого. Це 48-річний житель Херсона. Як пояснив поліцейським 26-річний водій автомобіля «Chevrolet», він прямував по шосе, коли чоловік почав перебігати проїзджу частину у невстановленому місці та здійснив на нього наїзд. Від удару чоловіка віднесло на протилежну частину дороги, де 59-річний водій автомобіля «Skoda» здійснив повторний наїзд на потерпілого. Чоловік помер на місці пригоди від отриманих травм.

Наразі в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті чого потерпілий загинув. Досудове розслідування проводять слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини пригоди.

Відділ комунікації поліції Херсонської області