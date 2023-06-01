У Хмельницькому поліцейські встановлюють обставини самогубства 19-річного курсанта

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство.

Сьогодні, 1 червня, близько 05:00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні навчального корпусу вчинив самогубство шляхом пострілу в голову курсант 2-го курсу Національної академії Державної прикордонної служби України, який ніс службу в добовому наряді.

Потерпілий залишив передсмертне повідомлення. Наразі поліція працює над встановленням мотивів такого вчинку та усіх обставин події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області