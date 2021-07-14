В Харьковской области испортились почти 10 тысяч доз COVID-вакцин

В Харьковской области при получении вакцин Comirnaty/Pfizer на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах. Испортилось 9360 доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения Харьковской ОГА.

Отмечается, что 30 июня 2021 года ГП «Укрмедпостач» поставили в КП «Харьковский областной аптечный склад» 21 тысяч 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer.

При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз).

«1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП Укрмедпостач и в Министерство здравоохранения Украины. Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП Укрмедпостач. Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области», — говорится в сообщении.