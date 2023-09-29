У Костополі внаслідок ДТП загинув п’ятирічний велосипедист

Смертельна автопригода сталася учора, 28 вересня, о 16:32 на перехресті вулиць Заріччя і 24 Серпня.

Поліцейські на місці події попередньо встановили, що малолітній онук разом із 71-річним дідусем їхали на велосипедах краєм проїзної частини.

Наблизившись до перехрестя — чоловік його перетнув, а хлопчик залишився позаду. В цей момент 21-річний водій вантажівки «MAN» здійснював маневр повороту праворуч, як під колеса авто потрапив малолітній.

П’ятирічного хлопчика у тяжкому стані госпіталізували у реанімацію. Утім, отримані травми виявились несумісні із життям — через декілька годин він помер.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, триває досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України.

Керманич вантажівки за результатами огляду був тверезий. Транспортні засоби вилучені.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області