У Києві на 14 вулицях відключили воду

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Сьогодні, 28 липня, з 10:00 на деяких вулицях столиці відсутнє водопостачання.

Про це повідомили у Київводоканалі.

На 14 вулицях у Києві відключили воду

Тимчасово відключать воду за таким адресами:

  1. вул. Трьохсвятительська, 9;
  2. вул. Івана Федорова, 1;
  3. Набережне шосе, 4;
  4. вул. Джона Маккейна, 32, 36, 38, 38-а, 39;
  5. вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 3, 5;
  6. бульв. Марії Приймаченко, 6;
  7. пров. Мінський, 2-26, 1А-17;
  8. вул. Рожева, 19-27;
  9. вул. Вишняківська, 13;
  10. вул. Олександра Бестужева, 66;
  11. просп. Правди, 96;
  12. вул. Йорданська, 11-в;
  13. просп. Перемоги, 137;
  14. вул. Кавказька, 13-а.

– Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень, – йдеться у повідомленні.

Орієнтовний строк виконання робіт – 1 доба. // Вечірній Київ

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