У Києві на 14 вулицях відключили воду
Сьогодні, 28 липня, з 10:00 на деяких вулицях столиці відсутнє водопостачання.
Про це повідомили у Київводоканалі.
Тимчасово відключать воду за таким адресами:
- вул. Трьохсвятительська, 9;
- вул. Івана Федорова, 1;
- Набережне шосе, 4;
- вул. Джона Маккейна, 32, 36, 38, 38-а, 39;
- вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 3, 5;
- бульв. Марії Приймаченко, 6;
- пров. Мінський, 2-26, 1А-17;
- вул. Рожева, 19-27;
- вул. Вишняківська, 13;
- вул. Олександра Бестужева, 66;
- просп. Правди, 96;
- вул. Йорданська, 11-в;
- просп. Перемоги, 137;
- вул. Кавказька, 13-а.
– Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень, – йдеться у повідомленні.
Орієнтовний строк виконання робіт – 1 доба. // Вечірній КиївTweet