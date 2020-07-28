У Києві на 14 вулицях відключили воду

Сьогодні, 28 липня, з 10:00 на деяких вулицях столиці відсутнє водопостачання.

Про це повідомили у Київводоканалі.

Тимчасово відключать воду за таким адресами:

вул. Трьохсвятительська, 9; вул. Івана Федорова, 1; Набережне шосе, 4; вул. Джона Маккейна, 32, 36, 38, 38-а, 39; вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 3, 5; бульв. Марії Приймаченко, 6; пров. Мінський, 2-26, 1А-17; вул. Рожева, 19-27; вул. Вишняківська, 13; вул. Олександра Бестужева, 66; просп. Правди, 96; вул. Йорданська, 11-в; просп. Перемоги, 137; вул. Кавказька, 13-а.

– Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень, – йдеться у повідомленні.

Орієнтовний строк виконання робіт – 1 доба. // Вечірній Київ