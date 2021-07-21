У Києві на Оболонській набережній п’яна суддя на Audi ледь не влетіла у Дніпро, затримав стовп

У Києві на Оболонській набережній автомобіль Audi зніс стовп, втратив колесо і мало не злетів у Дніпро – його зупинили дерева. За кермом була п’яна жінка, дуже схожа на суддю Деснянського районного суду столиці, повідомляє сайт « Сьогодні «.

ДТП з можливою суддею на Оболонській набережній / колаж «Сьогодні»

Про це повідомляє телеграм-канал «Життя Оболонського району».

«Просто зараз на набережній по вулиці Прирічній, 27 п’яна дама, проскочивши тротуар, вчинила ДТП, її зупинили дерева від падіння вниз до води! Автомобіль Audi, держномер КА7008АО», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, навколо було багато людей і дивом ніхто з них не постраждав. Водночас на місці події відразу з’явилися «захисники, які почали всім погрожувати», а очевидці нібито впізнали у пяній жінці суддю Деснянського районного суду Світлану Колегаєву.

Суддя Світлана Колегаєва (зліва) та винуватиця ДТП / колаж «Сьогодні»

Зазначається, що від жінки, яка була за кермом Audi, сильно несло алкоголем, а увага у неї була розсіяною.

Один із очевидців розповів, що швидкість автомобіля була понад 100 км/год.

«На неймовірній швидкості врізалася на Прирічній, 27 прямо в дерево, при цьому авто розвернуло, воно втратило колесо, а також знесло стовп освітлення», – зазначив чоловік.

Жінку, яка була за кермом Audi, затримала поліція.