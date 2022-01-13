В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​​​10 046 нових випадків COVID-19

За добу 12 січня в Україні зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло 590 дітей та 255 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 676 осіб;

летальних випадків – 191;

одужало – 7 202 особи.

102 580 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу отримали 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 727 034 особи;

одужало – 3 537 826 осіб;

летальних випадків – 97 928;

проведено ПЛР-тестувань – 17 071 469.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 909 168 людей, з них отримали першу дозу – 14 909 166 людей, отримали дві дози – 14 152 238 людей, отримали додаткову дозу – 8 088 людей, бустерну дозу – 56 178 людей. Загалом проведено 29 125 670 щеплень. // Букви