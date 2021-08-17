На весіллі на Прикарпатті отруїлися троє дітей і вісім дорослих

В Івано-Франківській області до лікарні потрапили троє дітей та вісім дорослих, які отруїлися на весіллі. Про це повідомили у ДСНС.

Як стало відомо, всі вони 11 серпня були на весіллі у селі Поляниця Надвірнянського району.

«У період з 13 по 16 серпня до Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 11 осіб, з них троє дітей (2004 — 2010 років народження)», — йдеться у повідомленні. // Ірина АЛЕКСЄЄВА, «ФАКТИ»