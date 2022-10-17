На Київщині вантажівка перекинулась в ставок: водій загинув (фото)

Поліцейські Київщини з’ясовують обставини смертельного ДТП поблизу Таращі. У наслідок автопригоди загинув водій странсортного засобу.

16 жовтня, близько 9:00, у селі Велика Березянка водій вантажівки з’їхав у місцевий ставок. Передає Інформатор з посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними, 65-річний кермувальник здійснював рух автомобілем заднім ходом та не впорався з керуванням, що призвело до з’їзду у воду.

В результаті трагедії водій помер у кабіні автомобіля. Медики по приїзду констатували смерть чоловіка. На місці працюють працівники сектору реагування патрульної поліції Таращі.

Правоохоронці Київщини закликають водіїв бути пильними та обережними за кермом. В окремих випадках слід вийти з автомобіля та обійти його, переконавшись у безпеці, адже інколи, на жаль, це призводить до непоправних наслідків.