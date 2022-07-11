У Києві перевірили стан повітря та рівень радіації: ситуація по районах

Станом на 08:00 11 липня рівень забрудненості атмосферного повітря на правому березі Києва – середній, на лівому – низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі.

Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА, передає Інформатор.

Зважаючи на стан повітря на правому березі, люди, у яких спостерігаються проблеми зі здоров’ям, можуть відчувати незначний дискомфорт. Таким групам населення рекомендується тимчасово обмежити прогулянки. В цілому загрози для здоров’я немає.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 52 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає зважені частки (пил) – 45,9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), у тому числі:

пилу фракції 2,5 мкм (PM 2,5 ) – 32,2 мкг/м 3 ;

) – 32,2 мкг/м ; пилу фракції 10 мкм (PM 10 ) – 38,9 мкг/м 3 ;

) – 38,9 мкг/м ; оксиду азоту – 1,8 мкг/м 3 (ГДК – 400 мкг/м 3 );

(ГДК – 400 мкг/м ); діоксиду азоту – 9,2 мкг/м 3 (ГДК – 200 мкг/м 3 );

(ГДК – 200 мкг/м ); діоксиду сірки – 8,9 мкг/м 3 (ГДК – 500 мкг/м 3 );

(ГДК – 500 мкг/м ); оксиду вуглецю – 396 мкг/м 3 (ГДК – 5000 мкг/м 3 );

(ГДК – 5000 мкг/м ); озону – 36,8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон** при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 56 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає зважені частки (пил) – 55,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), у тому числі:

пилу фракції 2,5 мкм (PM 2,5 ) – 36,3 мкг/м 3 ;

) – 36,3 мкг/м ; пилу фракції 10 мкм (PM 10 ) – 45,5 мкг/м 3 ;

) – 45,5 мкг/м ; оксиду азоту – 0,5 мкг/м 3 (ГДК – 400 мкг/м 3 );

(ГДК – 400 мкг/м ); діоксиду азоту – 6,1 мкг/м 3 (ГДК – 200 мкг/м 3 );

(ГДК – 200 мкг/м ); діоксиду сірки – 5,6 мкг/м 3 (ГДК – 500 мкг/м 3 );

(ГДК – 500 мкг/м ); оксиду вуглецю – 458 мкг/м 3 (ГДК – 5000 мкг/м 3 );

(ГДК – 5000 мкг/м ); озону – 42,4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає зважені частки (пил) – 14,3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), у тому числі:

пилу фракції 2,5 мкм (PM 2,5 ) – 5,9 мкг/м 3 ;

) – 5,9 мкг/м ; пилу фракції 10 мкм (PM 10 ) – 10,2 мкг/м 3 ;

) – 10,2 мкг/м ; оксиду азоту – 0,9 мкг/м 3 (ГДК – 400 мкг/м 3 );

(ГДК – 400 мкг/м ); діоксиду азоту – 10,3 мкг/м 3 (ГДК – 200 мкг/м 3 );

(ГДК – 200 мкг/м ); діоксиду сірки – 4,7 мкг/м 3 (ГДК – 500 мкг/м 3 );

(ГДК – 500 мкг/м ); оксиду вуглецю – 109 мкг/м 3 (ГДК – 5000 мкг/м 3 );

(ГДК – 5000 мкг/м ); озону – 43,3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,12 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає зважені частки (пил) – 21,5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), у тому числі:

пилу фракції 2,5 мкм (PM 2,5 ) – 8,0 мкг/м 3 ;

) – 8,0 мкг/м ; пилу фракції 10 мкм (PM 10 ) – 12,6 мкг/м 3 ;

) – 12,6 мкг/м ; оксиду азоту – 6,1 мкг/м 3 (ГДК – 400 мкг/м 3 );

(ГДК – 400 мкг/м ); діоксиду азоту – 23,4 мкг/м 3 (ГДК – 200 мкг/м 3 );

(ГДК – 200 мкг/м ); діоксиду сірки – 5,3 мкг/м 3 (ГДК – 500 мкг/м 3 );

(ГДК – 500 мкг/м ); оксиду вуглецю – 161 мкг/м 3 (ГДК – 5000 мкг/м 3 );

(ГДК – 5000 мкг/м ); формальдегіду – 5,9 мкг/м3 (ГДК – 35 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 25 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає зважені частки (пил) – 9,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), у тому числі:

пилу фракції 2,5 мкм (PM 2,5 ) – 5,7 мкг/м 3 ;

) – 5,7 мкг/м ; пилу фракції 10 мкм (PM 10 ) – 6,9 мкг/м 3 ;

) – 6,9 мкг/м ; оксиду азоту – 2,7 мкг/м 3 (ГДК – 400 мкг/м 3 );

(ГДК – 400 мкг/м ); діоксиду азоту – 9,5 мкг/м 3 (ГДК – 200 мкг/м 3 );

(ГДК – 200 мкг/м ); діоксиду сірки – 7,2 мкг/м 3 (ГДК – 500 мкг/м 3 );

(ГДК – 500 мкг/м ); оксиду вуглецю – 136 мкг/м 3 (ГДК – 5000 мкг/м 3 );

(ГДК – 5000 мкг/м ); озону – 54,7 мкг/м 3 (ГДК – 160 мкг/м 3 );

(ГДК – 160 мкг/м ); формальдегіду – 2,0 мкг/м3 (ГДК – 35 мкг/м3);

сірководню – 2,5 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

*Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

** – Потужність амбієнтного еквівалента дози гамма випромінювання

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном в режимі реального часу можна за посиланням: . Також інформація про стан атмосферного повітря доступна в додатку «Київ Цифровий».