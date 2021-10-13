Поліція Одеси розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділом поліції № 4 ОРУП №1 розшукується Василь Борщевський, 2008 р.н., який вчора ввечері пішов з дому і досі не повернувся.

Прикмети: на вигляд 13-14 років, зріст 155-165 см, середньої статури, волосся світле.

Був одягнений: синтепонова куртка кольору хакі, спортивні штани, сіра кофта, чорні кросівки з білою підошвою.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо повідомити до відділу поліції № 4 за телефоном (048) 779-42-55 або на спецлінію «102».

Поліція Одеської області