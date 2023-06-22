Вибух в 16-поверховому будинку в Києві: двоє загиблих, 5 постраждалих. Рятувальні роботи припинено через ризик руйнування

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Зараз з’ясовують, чи безпечно працювати рятувальникам. Також в ДСНС уточнили, що кількість постраждалих зросла до 5 осіб.

В Києві у постраждалій від вибуху 16-поверхівці Дніпровського району по вулиці Малишка тимчасово припинили рятувальні роботи.

 У постраждалій від вибуху 16-поверхівці Києві припинили рятувальні роботи через ризик обвалу / фото Київська міська військова адміністрація

Фото: Київська міська військова адміністрація

За даними кореспондента “Київ24”, верхня стінка будинку почала обвалюватися. Наразі з’ясовується, чи можуть екстренні служби надалі проводити рятувальні роботи без ризику для життя.

У столичній багатоповерхівці стався вибух газу / фото ДСНС України

Фото: ДСНС України

“Вона (стіна – УНІАН) почала рухатися, зараз там рятувальні роботи призупинили. Тому що ця стіна може просто впасти на рятувальників”, – йдеться в сюжеті.

Також в ДСНС підтвердили інформацію про те, що від вибуху у будинку загинуло двоє осіб.

Фото Вибух газу в Києві 22 червня 2023

“Зараз інформація щодо постраждалих така: травмовано 5 осіб, загинуло, нажаль, двоє. Врятували ми 18 мешканців цього будинку”, – розповів рятувальник.

Вибух у 16-поверхівці Дніпровського району – попередні причини

Нагадаємо, що раніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що внаслідок вибуху у 16-поверхівці Дніпровського району постраждали 5 людей, ще 2 загинуло. Вибух стався о 3:45 ранку на 7 поверсі.

Наразі точна причина інциденту з’ясовується. Зранку Речник КМВА Михайло Шаманов попередньо виключив версію про вибух газового балону. Він заявив, що будинок, ймовірно, був газифікований.

В Нацполіції також повідомили, що вважають можливою причиною вибуху виток газу в одній із квартир.

Як зазначалося раніше, у будинку повністю зруйновано 4 квартири, ще 6 постраждали. // УНІАН

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