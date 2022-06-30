Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на $800 млн: з ППО і зброєю для атак

Президент США впевнений, що війна завершиться поразкою РФ.

Президент США анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю в $800 млн.

Про це президент США Джо Байден заявив на підсумковій пресконференції за результатам саміту НАТО.

«Я скоро про це оголошу – це буде ще 800 млн допомоги включно з протиповітряної обороною і зброєю для атаки. Це буде наступний транш допомоги», – заявив він.

США і союзники будуть надавати допомогу Україні для боротьби з Росією стільки, скільки необхідно.

«Будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба», – пообіцяв він.

Байден зазначив, що окупант платить за вторгнення в Україну високу ціну. Впнрше за століття РФ наблизилась до дефолту, вона втратила значну частину своєї економіки, втратила доступ до високих технологій, необхідних для видобутку нафту.

«Ми будемо підтримувати Україну, всі союзники будуть підтримувати, скільки це потрібно буде. Україна вже завдала значного удару Росії. РФ уже втратила свої позиції, і весь світ дивиться на те, як вони намагались захопити всю Україну, Київ – програли, Донас не можуть захопити. Не знаю, як це завершиться, але це буде поразка Росії в Україні», – впевнений президент США.

Він додав, що завдання США – щоб українці мали все озброєння, яке раціонально постачати.