У Києві розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Деснянським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Кондик Тереза Василівна, 2004 р.н., яка 09.12.2020 пішла з Центру соціально-психологічнлї реабілітації для дітей № 1 в м. Києві та по теперішній час не повернулася

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-16 років, зріст 162-167 см, сереньої тілобудови, волосся русяве середньої довжини за плечі кінці пофарбовані у рожевий колір

ОДЯГНЕНА: чорну куртку, чорні штани, шапку чорного кольору та кросівки з зеленим камінням (стрази).

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

Киев Оперативный