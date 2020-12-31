У Києві розшукується зниклий підліток (фото)
Дарницьким УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Вересень Юрій Степанович, 2004 року народження, який 29.12.2020 пішов з місця постійного проживання та по теперішній час не повернувся.
Прикмети: зріст 180 см, худорлявої тілобудови, світле волосся коротке, очі світлі.
Був одягнутий у: синю куртку, чорні джинси, сірі черевики,синій рюкзак.
При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітнього, просимо телефонувати за номером «102».Tweet