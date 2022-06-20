У Києві сталося масове отруєння шаурмою

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У лікарні опинилося два десятки людей

У Києві кілька людей отруїлися шаурмою і потрапили до лікарні. Виявлено три точки продажу неякісного продукту, у лікарні опинилося 19 осіб. Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Фото: Колаж: Сьогодні

До Деснянського МВ ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» надійшло два екстрених повідомлення на гастроентероколіт. Люди захворіли 19 червня. У той же день звернулися за медичною допомогою та були госпіталізовані.

Виявилося, що випадки пов’язані з вживанням шаурми, придбаної в павільйонах за адресою Ахматової,44 та Урлівська, 11 у Дарницькому районі.

Також стало відомо, що с 16 по 20 червня надійшло 20 екстрених повідомлень, у т.ч. 3 серед дітей до 17 років, з приводу захворювання на кишкову групу інфекцій, пов’язаних з вживанням шаурми з третьої точки — на проспекті Бажана, 3. Серед хворих госпіталізовано 19 осіб, одна дитина — відмова.

Всі хворі бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. У 12 випадках виділено збудник сальмонельозу, матеріал решти пацієнтів знаходиться в роботі.

При проведенні епідрозслідування працівник павільйону з продажу шаурми не допустив фахівців на об’єкт та зник в невідомому напрямку.

Розпочато епідеміологічне розслідування. Відповідна інформація була надіслана заступнику голови Київської міської державної адміністрації, до Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради та Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Фахівці ЦКПКХ МОЗ попереждають, що стихійне та безконтрольне розташування об’єктів громадського харчування несе загрозу життю та здоров’ю мешканців, гостей столиці, особливо в умовах воєнного стану під час повномасштабного вторгнення РФ. // «Сьогодні»

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