В Киеве усилили карантин. В заведения не будут пускать без COVID-сертификата или ПЦР-теста

Киевская государственная городская администрация усилила карантинные мероприятия в столице. Начиная с 5 октября посетителей в государственных администрациях, ЦПАУ, предприятиях и организациях, независимо от формы собственности, будут принимать только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на протоколы №15 заседания штаба по ликвидации последствий ЧС от 1 октября.

Так, согласно протоколу, такие ограничения на предприятиях и организациях будут распространяться независимо от формы собственности, расположенных в Киеве.

Отмечается, что требование о теста или сертификата не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Кроме того, согласно протоколу, посетители учреждений и организаций должны носить маски и соблюдать дистанцию в 1,5 м.

В протоколе указано, что срок исполнения этого решения с 5 октября 2021 года.

Добавим, что в КГГА сообщили журналисту УНН, что в течение ближайшего часа опубликуют разъяснения.

Дополнение

В столице за прошедшие сутки обнаружили 560 больных коронавирусом, 13 человек умерли.

Напомним, 13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения «желтой» и «красной» зоны. Сертификаты бывают двух видов — «желтые» и «зеленые».

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в «желтую» зону карантина с 23 сентября.