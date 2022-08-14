На пляжі в Затоці двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні

Ще один чоловік отимав поранення.

На пляжі в Затоці в Одеській області група чоловіків підірвалися на міні.

Про це повідомило оперативне командування “Південь” та речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

“На одному з пляжів Одещини, в Білгород-Дністровському районі, в прибережних водах, від підриву невідомого пристрою загинуло двоє і поранено одну людину. За попередніми даними, група чоловіків, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів. Під час плавання від підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один отримав поранення”, – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки, а також слідчо-оперативна група.

Братчук також нагадав про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах. // LB.ua