У Києві стався вибух на пивзаводі, є постраждалі

У Голосіївському районі столиці прогримів вибух на підприємстві, постраждало двоє працівників.

Про це повідомляє пресцентр поліції Києва.

Про вибух на підприємстві на вулиці Пирогівський шлях правоохоронців повідомили близько 16:00. На місце прибули патрульні і слідчо-оперативні групи.

“За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надається медична допомога”, – йдеться у повідомленні поліції

Поліцейські на місці події встановлюють усі обставини та причини вибуху. За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація цій події.

За даними Вартових Еспресо, вибух стався на Київському заводі пивоваріння Carlsberg Ukraine — він розташований за адресою Пирогівський шлях, 137.