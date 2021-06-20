У Київській області потонули три особи, з них 1 дитина, ще одна врятована дитина померла в кареті «швидкої»

20 червня до ДСНС надійшла інформація, що під час відпочинку на Київському водосховищі поблизу с. Лебедівка Вишгородського району зникли 2 особи (попередньо потонули, з них 1 дитина 2011 р.н.) та 1 дитину (2017 р.н.) врятовано місцевим населенням, яка після проведених реанімаційних заходів померла в кареті ШМД. До пошукових робіт від ДСНС залучено 11 осіб (з них 6 водолазів) та 3 од. техніки (з них 1 човен).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Цього ж дня о 19:00 до ДСНС надійшла інформація, що на р. Кам’янка поблизу с. Триліси Фастівського району на човні перебувало 8 осіб з них 7 осіб самостійно дісталися до берега та 1 особа потонула. Від ДСНС залучено 5 осіб та 2 од. техніки (з них 1 човен).