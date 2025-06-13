У Конгресі назвали некомпетентного очільника Пентагону Гегсета «ганьбою» для США і закликали «забиратися до біса»
Американський конгресмен-демократ Салуд Карбахал накинувся з критикою на главу Пентагона Піта Гегсета на засіданні комітету Палати представників з питань збройних сил, що відбулось у четвер.
Про це йдеться у публікації Axios, повідомляє “Європейська правда”.
Під час бурхливої суперечки Карбахал назвав Гегсета “ганьбою для країни” і закликав “забиратися до біса” з Пентагону.
Конгресмен піддав Гегсета жорсткому допиту з цілої низки питань, включаючи розгортання морської піхоти в Лос-Анджелесі, витоку інформації з чату Signal і вторгнення Росії в Україну.
Після того як Карбахал запитав Гегсета, чи вважає він політичну лояльність Трампу обов’язковою умовою для служби в армії, той відповів: “Конгресмене, ви ж знаєте, наскільки це дурне запитання”.
“Ви ганьбите цю країну. Члени Конгресу з обох партій закликали вас піти у відставку. Вам слід просто забиратися до біса і дозволити комусь компетентному очолити це відомство”, – відповів Карбахал.
Раніше Гегсету влаштували серію незручних питань у Сенаті, у тому числі щодо російсько-української війни.
Перед тим Гегсет заявив, що американська адміністрація планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні.Tweet