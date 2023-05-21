У Києві 5-річний хлопчик загинув, випавши з вікна
На місці події працювали слідчі, криміналісти та судово-медичний експерт.
Сьогодні, 21 травня, близько 16.00 години до поліції Києва надійшла інформація про падіння дитини з вікна багатоповерхівки у Дніпровському районі столиці.
На місце прибули усі профільні служби.
Правоохоронці зʼясували, що 5-річний хлопчик випав з вікна квартири на пʼятому поверсі.
Поліцейські встановлюють усі обставини та причини трагедії.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet