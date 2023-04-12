У Бердичеві підліток отримав ураження струмом на даху вагона

11 квітня увечері до Бердичівського райвідділу поліції надійшло повідомлення про ушпиталення 14-річного хлопця. Його знайшли на даху одного з вагонів, що стояв на залізничних коліях місцевого вокзалу.

Попередньо, у хлопця діагностували електротравму та опікові ураження близько 50% тіла. Нині медики надають дитині необхідну допомогу. Стан підлітка тяжкий.

Як з’ясували поліцейські на місці події, близько 20:30 працівниця автовокзалу почула нехарактерний гул електронапруги та вийшла з приміщення оглянути довколишню територію. Неподалік вона і помітила травмованого підлітка.

Ймовірно, хлопець виліз на вагон, що знаходився під контактним проводом, та отримав короткочасне ураження електрострумом високої напруги. Для порятунку підлітка залучали додаткову залізничну техніку, що відтягла вагон, на даху якого лежав хлопець, у безпечне місце. Після цього працівники ГУ ДСНС змогли передати дитину медикам.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини події у рамках відкритого кримінального провадження.

Водночас ювенальні інспектори застерігають і батьків, і дітей: залізниця має безліч потенційних загроз для життя та здоров’я і нехтування встановленими правилами неминуче призводить до негативних наслідків. Завжди пам’ятайте про це та нагадуйте іншим.

Бердичівський районний відділ поліції