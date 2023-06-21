У Києві через аварію без світла залишились 100 тис. домівок

У Києві через аварію без світла опинилися 100 тис. домівок, повідомили у середу у КМВА.

За інформацією ДТЕК, відключення торкнулися п’яти районів столиці, пише УНН.

“На мережах НЕК «Укренерго» виникла аварійна ситуація. По Києву відключено 100 тис. споживачів”, – повідомили у КМВА у Telegram.

За даними ДТЕК, що надає послугу у регіоні, екстрені відключення – у частині Шевченківського, Святошинського, Солом’янського, Голосіївського та Подольського районів.

“Відключення застосовуються через системну аварію в енергосистемі”, – повідомили у компанії.

Як вказали у КМВА, причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється.