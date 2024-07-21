У Києві через обрив тросу на атракціоні у Дніпро впала дівчина

Триває рятувально-пошукова операція.

На Набережному шосе у Києві сталася аварія на атракціоні ‒ через обрив тросу атракціону у Дніпро впала дівчина.

Про це повідомили у КМДА.

Триває рятувально-пошукова операція, до якої залучені спеціальна техніка та катери з водолазами від Державної служби України з надзвичайної ситуації.

За інформацією Патрульної поліції Києва, через аварію ускладнено рух транспорту на Набережному шосе.

“Місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році”, ‒ йдеться у повідомленні. // LB.ua