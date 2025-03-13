У Києві підліток ледь не згорів живцем на даху електрички

12-річного хлопця, який зазнав ураження струмом, у важкому стані госпіталізували до лікарні з сильними опіками тіла

У Києві сталася жахлива трагедія на залізниці – на станції “Київ Волинський” підлітка, що виліз на дах вагону вдарило струмом. Дитина дивом не згоріла живцем, адже спалахнула в одну мить. Хлопця відвезли до лікарні і залишається лише сподіватися на те, що таке саме диво дозволить йому вижити, адже він отримав дуже важкі опіки всього тіла.

Про трагедію, що сталася в електропотязі “Київ-Козятин” повідомила поліція Києва . За даними правоохоронців, дитині лише 12 років, усі обставини трагедії наразі з’ясовують слідчі Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські. Судячи з шокуючого відео, яке поширили місцеві Telegram-канали, хлопця вдарило струмом, коли він заліз на дах вагону.

На станції Київ Волинський потяг зупинили, і люди з вогнегасники намагалися тушити полум’я, в яке перетворилася дитина. Коли вогонь вдалося загасити, хлопця зняли з даху – за інформацією свідків, що викликали швидку, лікарі діагностували опіки 2 та 3 ступеню всього тіла, вивихи рук та ніг. Можливо, підліток вхопився за струмоприймач під час руху, хоча залізничні мережі рахують силу струму тисячами вольт, і в деяких місцях для отримання смертельного розряду не потрібно навіть торкатися до проводу. До того ж, від даху до дротів – лише півтора метра, і навіть дитина може зачепити високовольтний провід. // Інформатор