Бердичівські правоохоронці встановлюють обставини загибелі 28-річного чоловіка на залізниці

Подія сталася зранку 1 травня на 36 км перегону «Бердичів–Михайленки» Південно-Західної залізниці.

За попередньою інформацією, близько 05:30 вантажний електропотяг здійснив наїзд на чоловіка, який знаходився на залізничній колії. У результаті він загинув на місці.

Поліцейські встановили особу загиблого – це 28-річний житель Дніпропетровщини.

Слідчі поліції з’ясовують обставини події у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Поліцейські закликають громадян суворо дотримуватись правил безпеки на залізниці. Залізничні колії – зона підвищеної небезпеки. Пам’ятайте: потяг не може зупинитися миттєво, а його наближення не завжди чути вчасно. Бережіть себе і своїх близьких!

Бердичівський районний відділ поліції