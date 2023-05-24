у києві поліцейські слідчо-оперативної групи врятували життя перехожому

Повертаючись з виклику, правоохоронці помітили на узбіччі громадянина, який впав та вдарився головою об залізний стовп. Вони негайно кинулись до потерпілого та надали йому невідкладну домедичну допомогу разом із перехожими до приїзду лікарів.

Подія трапилася сьогодні, 23 травня, у Шевченківському районі столиці. Слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції саме поверталась з виклику, коли побачила, що на розі вулиць Деревлянської та Білоруської біля пішохідного переходу чоловікові раптово стало зле і він упав.

Слідчий Михайло Тютюнник, оперативник Олександр Левчук та експерт-криміналіст Владислав Цибик одразу почали надавати перехожому медичну допомогу. Правоохоронці перевернули чоловіка на бік, перемотали голову та спільно зі громадянами підтримували його у стабільному стані до приїзду «швидкої».

Дякуємо колегам та небайдужим очевидцям події за злагоджені дії та професіоналізм!

Відділ комунікації поліції Києва