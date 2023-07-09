У Києві сталася велика пожежа на АЗС (відео)

На Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа у неділю, 9 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Telegram-канали повідомляють, що палає автозаправна станція. На відео видно, як підіймаються чорні густі клуби диму від пожежі.

Причини пожежі поки не відомі.

Повідомлення від ДСНС

Зазначається, що вогнеборці вже займаються ліквідацією пожежі на АЗС у Дніпровському районі. До гасіння залучили 30 осіб особового складу та 5 одиниць техніки.

При цьому інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.