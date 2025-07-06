У Києві стався вибух. Він не має стосунку до ТЕЦ-6 (фото)

6 липня у Києві пролунав вибух.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, за попередніми даними це вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ.

Кличко наголосив, що інформація у телеграм-каналах про те, що вибух стався на ТЕЦ-6, не відповідає дійсності, бо «вибух … до ТЕЦ-6 не має відношення».

Наразі про потерпілих не повідомляють. На місці працюють екстрені служби.

Керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про знеструмлення на лівому березі.

“На лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках. Очікуємо від фахівців орієнтовний час повернення світла. Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Пожежу локалізовано”, – написав Ткаченко у соцмережах.

“Київтеплоенерго” заявило, що ТЕЦ 6 працює у штатному режимі і що загрози енергопостачання Києва немає.

“У ЗМІ поширюється інформація про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6. Київтеплоенерго інформує, що інцедент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6. Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутнє. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає”, – повідомила пресслужба. // LB.ua