У Києві та чотирьох областях ввели екстрені відключення світла

Під час екстрених відключень графіки не діють.

У Києві, Київській, Одеській та Донецькій області введені екстрені відключення. Пізніше задіяли такі відключення і в Дніпропетровській області.

Про це інформує ДТЕК.

Відповідне розпорядження надало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.

“Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців”, – зазначили у ДТЕК. // LB.ua