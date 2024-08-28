У Києві та чотирьох областях ввели екстрені відключення світла
Під час екстрених відключень графіки не діють.
У Києві, Київській, Одеській та Донецькій області введені екстрені відключення. Пізніше задіяли такі відключення і в Дніпропетровській області.
Про це інформує ДТЕК.
Відповідне розпорядження надало Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі.
“Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців”, – зазначили у ДТЕК. // LB.uaTweet