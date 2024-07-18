У Києві тимчасово не працюють 3 станції метро

Станції Київського метрополітену “Сирець”, “Дорогожичі” та “Лук’янівська” на Сирецько-Печерській (зеленій, М3) лінії тимчасово зачинені для пасажирів.

Про це повідомляє пресслужбу підприємства “Київський метрополітен”.

За словами служби по роботі зі зверненнями пасажирів, станції не працюють з технічних причин, на них ведеться обстеження.

Зазначається, що рух поїздів зеленою лінією метро організовано між станціями “Золоті ворота” – “Червоний хутір”.

Про відновлення роботи станцій і руху поїздів буде повідомлено додатково. // Економічна правда