У Києві тимчасово не працюють 3 станції метро
Станції Київського метрополітену “Сирець”, “Дорогожичі” та “Лук’янівська” на Сирецько-Печерській (зеленій, М3) лінії тимчасово зачинені для пасажирів.
Про це повідомляє пресслужбу підприємства “Київський метрополітен”.
За словами служби по роботі зі зверненнями пасажирів, станції не працюють з технічних причин, на них ведеться обстеження.
Зазначається, що рух поїздів зеленою лінією метро організовано між станціями “Золоті ворота” – “Червоний хутір”.
Про відновлення роботи станцій і руху поїздів буде повідомлено додатково. // Економічна правдаTweet