У Києві за минулий тиждень 8 людей померли від коронавірусу

Одужали минулого тижня 1358 людей.

У Києві за минулий тиждень від наслідків, спричинених коронавірусною інфекцією, померли вісім осіб.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як повідомляється, у столиці за минулий тиждень виявили 1268 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Госпіталізували 143 людини.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували в Дарницькому районі – 272, Деснянському – 212, у Дніпровському – 164 випадки. Серед захворілих: 764 жінки віком від 18 до 93 років та 504 чоловіки від 18 до 87 років. А також 62 дівчинки від 18 днів до 17 років і 68 хлопчиків від 1 місяця до 17 років. Також захворіли 34 медичні працівники. Одужали минулого тижня 1358 людей.