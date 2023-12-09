У Києві змінять дорожній рух через закриття станцій метро

У столиці впроваджують зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці після закриття станцій метро синьої гілки.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що вранці 9 грудня завершилося засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві. Пізніше усі подробиці зміни на дорогах оприлюднить патрульна поліція.

Клименко впевнений, що нововведеннями уникнуть транспортного колапсу в столиці:

“У звʼязку із закриттям підземки, основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися.

Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Збільшимо пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулюємо хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенесемо для зручності зупинки громадського транспорту, змінимо деякі дорожні знаки.

Звісно, працюватимуть посилені патрулі”.

В ефірі українського телеканалу Клименко уточнив деякі деталі.

Наприклад, на вулиці Антоновича облаштують додаткову зупинку громадського транспорту ближче до входу в метрополітен.

“Перш за все говоримо про площу Либідську. Там є два розворотних кільця, які завантажені припаркованими транспортними засобами. Наразі для поліпшення ситуації ці два кільця потрібно зробити проїзними лише для громадського транспорту.

Відтак решта транспортних засобів переправлять на розворот на вулиці Велику Васильківську та Антоновича. Це дозволить полегшити рух громадського транспорту та перерозподілити рух автомобілів та вантажівок”.

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З 9 грудня Київський метрополітен на пів року зупиняє рух між станціями “Теремки” та “Либідська” через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі київського метрополітену між станціями “Теремки” та “Либідська”. // УП