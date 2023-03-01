У київському метро стався збій систем оплати

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Фахівці працюють над вирішенням проблеми.

У київському метрополітені тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

У столичному метро черговий збій / фото УНІАН

У столичному метро черговий збій / фото УНІАН

“З технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Фахівці КП “ГІОЦ” працюють над оперативним вирішенням питання”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оплатити проїзд можна альтернативними способами:

  • транспортною картою,
  • QR-кодом, згенерованим у додатку “Київ Цифровий”,
  • безконтактною банківською картою,
  • мобільним додатком ApplePay або Google Pay.

“Про відновлення роботи автоматів з продажу та поповнення транспортних карт, а також паперових QR-квитків буде повідомлено додатково”, – зазначили в КМДА. // УНІАН

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