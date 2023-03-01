У київському метро стався збій систем оплати

Фахівці працюють над вирішенням проблеми.

У київському метрополітені тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

“З технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Фахівці КП “ГІОЦ” працюють над оперативним вирішенням питання”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оплатити проїзд можна альтернативними способами:

транспортною картою,

QR-кодом, згенерованим у додатку “Київ Цифровий”,

безконтактною банківською картою,

мобільним додатком ApplePay або Google Pay.

“Про відновлення роботи автоматів з продажу та поповнення транспортних карт, а також паперових QR-квитків буде повідомлено додатково”, – зазначили в КМДА. // УНІАН