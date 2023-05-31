У київському метро жінка потрапила під потяг: три станції зачинені

У Києві зачинили три станції метро на “синій” гілці через потрапляння жінки під потяг. За деякими даними, це молода дівчина, яка стрибнула на рейки сама і загинула.

Про це повідомили пресслужба КМДА, журналістка Наталія Соколенко у Facebook.

“Рух поїздів синьою лінією метро здійснюється від станції “Героїв Дніпра” до станції “Майдан Незалежності” та від станції “Либідська” до станції “Теремки”. Зачинені на вхід та вихід станції: “Площа Українських Героїв” (колишня “Площа Льва Толстого”), “Олімпійська” та “Палац “Україна”.

У КМДА уточнили, що на станції “Палац “Україна” пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема й медиків.

Журналістка Наталія Соколенко повідомила, що молода дівчина сама стрибнула під потяг. За попередньою інформацією, вона загинула.

“Дівчина стрибнула під потяг на станції метро Палац Україна. Підійти і зафіксувати я не наважилася, вийшла нагору разом з усіма пасажирами. Машиніст сказав: насмерть. Шкода молодого життя”. // УП