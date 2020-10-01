В Одесской области 16-летний подросток покончил с собой, бросившись под поезд

В Белгородском районе Одесской области 16-летний парень попал под поезд вблизи станции Выгода. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

«Предварительно установлено, что житель села Выгода лег на железнодорожные пути и при приближении поезда не отреагировал на сигнал машиниста», — говорится в сообщении.

По имеющейся у полицейских информации, погибший имел проблемы со здоровьем, в связи с чем высказывал намерения покончить с жизнью.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.