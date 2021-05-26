В Україні за добу підтвердили 3 395 нових випадків COVID-19

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Госпіталізовано 1 778 пацієнтів, 208 хворих на ковід померли, 14 987 осіб одужали

За минулу добу, 25 травня, в Україні лабораторно підтвердили 3 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 154 дитини та 73 медпрацівники.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Одужало за добу 14 987 осіб, госпіталізовано 1 778 пацієнтів, 208 хворих на ковід померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків учора зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 189 858 осіб, одужала 1 990 051 людина, зафіксовано 49 893 пов’язаних із коронавірусною хворобою летальні випадки.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 385 випадків;
  • Вінницька область – 97 випадків;
  • Волинська область – 64 випадки;
  • Дніпропетровська область – 277 випадків;
  • Донецька область – 149 випадків;
  • Житомирська область – 54 випадки;
  • Закарпатська область – 83 випадки;
  • Запорізька область – 219 випадків;
  • Івано-Франківська область – 54 випадки;
  • Київська область – 208 випадків;
  • Кіровоградська область – 73 випадки;
  • Луганська область – 68 випадків;
  • Львівська область – 172 випадки;
  • Миколаївська область – 154 випадки;
  • Одеська область – 81 випадок;
  • Полтавська область – 61 випадок;
  • Рівненська область – 185 випадків;
  • Сумська область – 93 випадки;
  • Тернопільська область – 68 випадків;
  • Харківська область – 328 випадків;
  • Херсонська область – 176 випадків;
  • Хмельницька область – 93 випадки;
  • Черкаська область – 105 випадків;
  • Чернівецька область – 54 випадки;
  • Чернігівська область – 94 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // LB.ua

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