В Україні за добу підтвердили 3 395 нових випадків COVID-19

Госпіталізовано 1 778 пацієнтів, 208 хворих на ковід померли, 14 987 осіб одужали

За минулу добу, 25 травня, в Україні лабораторно підтвердили 3 395 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 154 дитини та 73 медпрацівники.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Одужало за добу 14 987 осіб, госпіталізовано 1 778 пацієнтів, 208 хворих на ковід померли.

Найбільша кількість підтверджених випадків учора зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 189 858 осіб, одужала 1 990 051 людина, зафіксовано 49 893 пов’язаних із коронавірусною хворобою летальні випадки.