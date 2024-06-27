У Львівській області отруїлись більше 20 дітей

У Львівській області відбулося масове отруєння дітей. Усіх госпіталізовано до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, LVIV.MEDIA.

Серед провідних симптомів: загальна слабість, підвищення температури тіла, біль у животі, тошнота, блювота.

“Стан хворих середньої важкості. Працюють фахівці. Розпочато епідрозслідування причин і умов виникнення спалаху”, – додають спеціалісти.

Як пише LVIV.MEDIA, усі госпіталізовані – діти віком від 10 до 16 років, перебувають у Сколівській центральній лікарні та у лікарні в Стрию.

“Пацієнти потрапили до лікарні із “Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді”, туристичної бази “Карпати”, що в селі Кам’янка, Стрийського району”, – зазначає видання.